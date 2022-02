L'Italia porta a casa due storiche medaglie nella discesa libera femminile. Vince una straordinaria Corinne Suter, sul podio con la svizzera le nostre Sofia Goggia e Nadia Delago. La spedizione azzurra di Pechino sale a quota 13 medaglie. Per Sofia, che appena 24 giorni fa si infortunava gravemente a Cortina, seconda medaglia olimpica dopo l'oro sempre in discesa nel 2018 a Pyeongchang. Per Nadia Delago si tratta del primo podio in carriera all'Olimpiade. L'Italia conquista la sesta medaglia nella sua storia ai Giochi invernali in discesa femminile.