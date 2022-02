Clamoroso quando accaduto a Zhangjiakou nella prova olimpica di combinata nordica. Il norvegese Jarl Magnus Riiber, dopo aver dominato nel salto dal trampolino grande ed essere partito in testa nella gara di fondo, ha sbagliato strada quando si trovava in testa, perdendo una trentina di secondi che sono risultati fatali per la corsa all'oro e al podio

