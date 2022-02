Curling, l'Italia batte la Danimarca ma è out

Gli azzurri superano la Danimarca 10-3, con una partita che si chiude con tre end di anticipo. Una vittoria che però non basta per sperare in una qualificazione: la Cina, battendo la Svizzera, ci condanna aritmeticamente

Una vittoria netta, conquistata con tre end di anticipo, contro la Danimarca ultima in classifica. Gli azzurri vincono 10-3 ma non basta: contemporaneamente, la Cina batte la Svizzera 6-5 e ci condanna aritmeticamente. L'Italia non ha possibilità di accesso alle semifinali. Sarebbe stata comunque un'impresa difficile: l'Italia avrebbe dovuto battere la Norvegia domani e sperare contestualmente in una sconfitta degli Usa contro la Danimarca. Ci sono comunque ancora i norvegesi da affrontare per chiudere comunque in bellezza un torneo che ha confermato il valore degli azzurri, che hanno il grosso rammarico delle sconfitte contro Russia e Cina, due partite che potevano cambiare il corso del torneo. Resta però allo stesso tempo il successo contro gli Usa campioni olimpici uscenti