Valieva, ci sarà un asterisco sul suo risultato

La pattinatrice russa Kamila Valieva avrà un asterisco accanto al suo risultato dopo il programma di pattinaggio libero di domani: lo ha riferito il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Mark Adams spiegando che il caso di doping contro Valieva rimane aperto, i suoi risultati sono preliminari e "in attesa di ulteriori indagini". Secondo Adams, inoltre, è anche improbabile che la quindicenne russa appaia alla conferenza stampa post-evento. "Siamo in contatto con la squadra. Il suo benessere è la prima priorità della squadra e ovviamente siamo molto attenti a questo. Dobbiamo essere tutti molto responsabili nel modo in cui discutiamo di questo problema, che solo per ricordarvi ancora una volta non è nemmeno stato risolto", ha aggiunto. Adams ha anche risposto alla velocista statunitense Sha'Carri Richardson (costretta a saltare i Giochi di Tokyo 2020 dopo essere risultata positiva alla cannabis), che aveva detto di aver visto un doppio standard nella gestione del suo caso e quello della Valieva. "L'unica differenza che vedo è che sono una giovane donna di colore", ha twittato Richardson. Adams ha sottolineato che ogni caso è diverso e "non c'è molta somiglianza tra i due casi".