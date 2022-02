E’ rimasta in piedi. Meno precisa del solito, meno perfetta. Ma è rimasta in piedi. Ed è ancora la migliore, nonostante tutto. Kamila Valieva ha terminato al primo posto il programma corto del singolo donne del pattinaggio di figura. Le altre sono più vicine, ma sono ancora dietro. E’ entrata in scena a Pechino nella gara più attesa dell’Olimpiade, preceduta da una morbosa curiosità che forse ha come precedente solo il caso Harding-Kerrigan del 94 a Lillehammer. Allora un’aggressione subita da Nancy Kerrigan e attribuita a persone riconducibili alla sua grande avversaria Tonya Harding, entrambe americane, creò un’attesa irreale per la gara femminile del pattinaggio. Finì con l’argento della Kerrigan e una sconfitta umiliante per la Harding che iniziò una sua personale discesa agli Inferi, attraversando tutti i gironi. Era l’orco cattivo della favola, la Kerrigan era la principessa per cui tifavano tutti. A Pechino forse non tutti tifano per Kamila Valieva, dopo la vicenda della sua positività e la battaglia legale vinta dai russi per farla partecipare alla gara. Ma rimane una principessa. In questi giorni ha avuto incubi molto più grandi dei suoi 15 anni. Li ha affrontati. Il primo ostacolo era presentarsi in pista. In pista c’era. Il secondo era provare a fare come sempre. No, non è stato come sempre. Ha tremato, Kamila. Ha sporcato qua e là il suo programma corto, ha lasciato il Paradiso della perfezione in cui si era ormai ambientata. Ma non è precipitata giù, verso la normalità. Il primo elemento era tosto, il triplo axel, e qui c’è stato l’atterraggio di un salto più complicato della sua giovane carriera. L’ha tenuto, un piccolo errore ma l’ha tenuto. Non è stato così per Alexandra Trusova, che sul triplo axel è caduta. Questa strana gara ha portato tensione anche alle sue avversarie, come se non bastasse l’Olimpiade in sé.