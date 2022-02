Clement Noel medaglia d'oro nello slalom maschile dei Giochi di Pechino. Il francese, 6° dopo la prima manche, ha chiuso in 1'44''09, precedendo l'austriaco Johannes Strolz (+0''61) e il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (+0''70). Noel si riscatta dal quarto posto a PyeongChang 2018 sia nello slalom maschile che nella squadra mista. E si tratta della prima medaglia d'oro nello sci alpino per la Francia da Torino 2006 (con Antoine Dénériaz, discesa libera) e primo oro nello slalom per la Francia da Salt Lake City 2002 (con Jean-Pierre Vidal). Giuliano Razzoli, campione olimpico a Vancouver, migliore degli italiani all'ottavo posto a poco più di due decimi dal podio (+0''96). 11° Tommaso Sala, fuori nella seconda manche Alex Vinatzer.