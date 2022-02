Sono passati 20 anni, ma nel tempo l’avventura di Bradbury alle Olimpiadi di Salt Lake City è divenuta epica . Già nei turni preliminari l’australiano riuscì ad andare avanti grazie ad una serie di "disgrazie" capitate ai pattinatori avversari , ma fu nella finalissima che accadde l’incredibile. Bradbury ai nastri di partenza sembrava non avere alcuna speranza di un piazzamento sul podio. Ed effettivamente, dopo i primi giri, rimase staccatissimo dal gruppo di testa. Poi però, proprio all’ultima curva prima del traguardo, il colpo di scena. Così come successo nei quarti e in semifinale, tutti i pattinatori che si contendevano le medaglie caddero uno dopo l’altro come birilli del bowling, lasciando la strada spianata al successo dell'australiano: braccia al cielo e gioia incredibile per Bradbury , vincitore dell’oro più rocambolesco e probabilmente inaspettato della storia dei giochi invernali.

In Australia si dice Doing a Bradbury

Dopo l’incredibile successo di Salt Lake City Bradbury decise di ritirarsi e di iniziare una nuova vita. L’australiano è andato in giro per il mondo a parlare della sua "impresa", raccontata anche nel suo libro intitolato – a ragione – "Last man standing" (L’ultimo uomo in piedi). Nel tempo si è trasformato in un idolo assoluto e i suoi video sono letteralmente diventati virali sul web. Non solo: dopo la vittoria alle Olimpiadi, in Australia è nato anche il modo di dire "Doing a Bradbury". Attraverso questa frase si definisce il raggiungimento di un risultato rocambolesco e inaspettato.