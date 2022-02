Federica Brignone conquista la medaglia di bronzo nella combinata alpina. La trentunenne carabiniera valdostana si è regalata la seconda medaglia in queste Olimpiadi dopo l’argento nel gigante (terza in carriera contando il bronzo in gigante a PyeongChang 2018), diventando così la prima italiana di sempre sul podio olimpico nella specialità, in 86 anni di storia. Doppietta per la Svizzera con un’indomabile Michelle Gisin, semplicemente dominante con il tempo complessivo di 2’25”67, che ha letteralmente fatto il vuoto nello slalom rifilando 1”05 di distacco dalla compagna di squadra Wendy Holdener. Fuori prematuramente dai giochi l’americana Mikaela Shiffrin, nonostante la tracciatura del suo tecnico Mike Day. Brignone è riuscita nell’impresa dopo una buona manche di discesa, in cui aveva accumulato decimi preziosi sulle avversarie, confermandosi con una solidissima run tra i pali snodati, che le ha permesso di issarsi sul gradino più basso del podio a 1”85 dalla leader. Si tratta della 16^ medaglia per l’Italia a Pechino 2022, la quarta per lo sci azzurro. Fuori le altre tre azzurre: Marta Bassino, Elena Curtoni e Nicol Delago.