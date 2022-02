Arriva la 16^ medaglia azzurra ai Giochi di Pechino: protagonista Federica Brignone, bronzo nella combinata alpina. Curling, sesto ko per l'Italia che cede 9-4 alla Norvegia e chiude il girone al nono posto. Ski cross, Galli eliminata ai quarti, Fantelli agli ottavi. Tutti i risultati degli azzurri di oggi PECHINO 2022, RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Combinata alpina donne, bronzo per Brignone Federica Brignone conquista la medaglia di bronzo nella combinata alpina. La valdostana chiude in 2'27''52, dietro alla svizzera Michelle Gisin e all'altra elvetica Wendy Holdener. Medaglia n°16 per l'Italia a Pechino, la quarta dallo sci alpino, tutte dalla squadra femminile. Per Brignone è la seconda medaglia in questi Giochi dopo l'argento nello slalom gigante, la terza in carriera.

Ski Cross donne: Galli fuori ai quarti, Fantelli agli ottavi Sandra Naeslund ha vinto nettamente la finale nello skicross femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. La campionessa svedese, dominatrice assoluta della disciplina in stagione con nove successi in dieci gare stagionali, ha coronato il sogno olimpico mettendosi al collo la medaglia d’oro al Genting Snow Park di Zhangjiakou. Alle sue spalle la rivale canadese Marielle Thompson seguita da Daniela Maier, terza dopo un contatto con la svizzera Fanny Smith che ha portato i giudici ad un lungo conciliabolo nel post gara, prima di decidere di declassare l’elvetica al quarto posto, consegnando così il bronzo alla tedesca. Nel secondo quarto di finale, Jole Galli arriva terza su quattro e non passa il turno. Agli ottavi era uscita a causa di una caduta anche Lucrezia Fantelli