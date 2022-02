Mikaela Shiffrin prosegue il suo momento nero con la terza uscita nelle cinque gare olimpiche fin qui disputate. In combinata non sono bastati gli sci prestati per la discesa dall'amica Sofia Goggia, un gesto che ha commosso 'Her Majesty': "Sono incredula, non avevo particolare pressione. Il Team Event? Presente, ma sarò l'anello debole"

Nonostante gli sci che le aveva lasciato Sofia Goggia per la libera della combinata, Mikaela Shiffrin chiude i Giochi di Pechino senza una medaglia individuale , cadendo nella prova di slalom che ha regalato l'oro alla svizzera Michelle Gisin e il bronzo all'azzurra Federica Brignone. Chiusa la discesa al quinto posto, nello slalom è arrivato un nuovo disastro . Su un percorso tracciato dal suo allenatore, Mike Day, la 26enne è andata larga in una curva e non è riuscita a correggere la traiettoria, fermandosi al lato del percorso scuotendo la testa. Terza gara non terminata da 'Her Majesty' , la grande delusa di questa edizione dei Giochi.

Shiffrin: "Team event? Sarò io l'anello debole..."

"E' incredibile. Non sono arrivata di nuovo al traguardo ed è come se il 60% del mio tasso di Dnf (gare non finite) di tutta la mia carriera sia successo a questi Giochi", ha detto Mikeala Shiffrin, fuori in combinata ricordando le uscite in slalom e in gigante. "Non sentivo una pressione particolare, superiore al solito - ha continuato -, mi sentivo sciolta e rilassata, conoscevo il mio piano, ero concentrata, sciavo bene ma ancora una volta non ha funzionato". Shiffrin sarà presente al Team Event di sabato, a caccia della sua prima medaglia a Pechino: "Sarò io l'anello debole", ha scherzato al microfono di Eurosport la statunitense, 73 vittorie in Coppa del mondo in carriera.