Non arriva la seconda medaglia tanto attesa nel biathlon con Dorothea Wierer, 22^ nella mass start femminile. L'azzurra chiude quindi i suoi Giochi di Pechino con lo splendido bronzo nella sprint, prima medaglia individuale della carriera all'Olimpiade. Oro per Justine Braisaz-Bouchet. Sull’anello di Zhangjiakou, in una gara funestata dal vento e dalle condizioni climatiche al limite con temperature abbondantemente sotto i -10 gradi, la francese ha vinto meritatamente terminando con il tempo di 40’18″0 con 4 errori. Braisaz-Bouchet ha attaccato le avversarie nel corso del quarto giro, guadagnando ben 15″ per poi tentare una serie veloce nonostante il vento, commettendo un solo errore, alla fine decisivo per la vittoria. Alle spalle della transalpina le due norvegesi Tiril Eckhoff, velocissima sugli sci ma in difficoltà nelle due serie in piedi, dove è riuscita a mantenere la lucidità e non prendersi eccessivi rischi. Discorso simile anche per la connazionale Marte Roeiseland, staccata dalla compagna nell’ultimo giro, che ha conquistato la sua quinta medaglia in questa edizione delle Olimpiadi. Quarto posto per la ceca Marketa Davidova. Solo 22^ posizione per Dorothea Wierer. La finanziera altoatesina è arrivata al traguardo con un ritardo di 3’23″0, terminando con 8 errori, due per ogni poligono.