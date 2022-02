Olimpiadi

Francesca Lollobrigida bronzo nella mass start donne: oro per l'olandese Schouten, argento per la canadese Blondin. Si arriva compatti agli ultimi 2 giri: Lollobrigida fa un capolavoro e chiude 3^: è bronzo! E' la medaglia n° 17 per l'Italia a Pechino, la seconda per Francesca dopo l'argento nei 3000 m