E' tornata sul budello di Yanqing, a distanza di 24 anni dall'ultima apparizione olimpica, la formazione giamaicana di bob a 4, divenuta famosa in tutto il mondo per il film 'Cool Runnings - Quattro sottozero', ispirato alla storia della squadra che partecipò a Calgary 1988. Ultimo tempo dopo due manche per il quartetto caraibico guidato da Shanwayne Stephens, che ha però già vinto l'oro della simpatia

PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE