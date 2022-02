Tempo di bilanci a poche ore dalla chiusura dei Giochi di Pechino 2022. Il presidente della Fisi, Flavio Roda: "Nove medaglie sono un buon bottino, manca l'oro che è il valore aggiunto. Non sono deluso, ma mi aspettavo qualcosa in più come ad esempio dai ragazzi dello sci alpino. Pellegrino è un campione, ma non c'è nessuno dietro di lui. Il biathlon poteva fare meglio, Moioli penalizzata dalla pista" PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Il Presidente della FISI, Flavio Roda, ha tratto un bilancio a poche ore dalla conclusione delle Olimpiadi di Pechino 2022. Le medaglie sono 9 al momento per la Federazione Sport Invernali, con ancora qualche cartuccia da sparare come il Team Event di sci alpino, posticipato a causa del maltempo.

"Mi aspettavo di più dallo sci maschile" "Da subito avevo detto che avremmo potuto raggiungere la doppia cifra, però il risultato dell’Olimpiade è quello che abbiamo ottenuto e bisogna prenderne atto - ha detto Roda, come riporta il sito della Fisi -. Il settore maschile è quello più penalizzato perché è già la seconda Olimpiade che non riesce a portare medaglie. Mi aspettavo che qualche risultato in più arrivasse, perché gli atleti da medaglia li avevamo: Paris, Innerhofer, De Aliprandini, lo slalom. Così è andata, e spiace non aver portato risultato”.

Le 16 medaglie azzurre a Pechino 2022 Salgono a 16 le medaglie azzurre a Pechino 2022: l'ultima è il bronzo di Federica Brignone nella combinata di sci alpino. Gli ori azzurri erano arrivati grazie Stefania Costantini-Amos Mosaner nel curling misto e ad Arianna Fontana nel pattinaggio 500 metri short track. FEDERICA BRIGNONE (17 FEBBRAIO) Bronzo nella combinata di sci alpino Federica Brignone conquista la medaglia di bronzo nella combinata alpina. La valdostana chiude in 2'27''52, dietro alla svizzera Michelle Gisin e all'altra elvetica Wendy Holdener. Medaglia n°16 per l'Italia a Pechino, la quarta dallo sci alpino, tutte dalla squadra femminile. Per Brignone è la seconda medaglia in questi Giochi dopo l'argento nello slalom gigante, la terza in carriera

"Poteva arrivare qualcosa di meglio dal biathlon" "Ci si poteva aspettare qualcosa di più anche dal biathlon. Bisogna dire che hanno gareggiato in condizioni veramente al limite, sappiamo che Dorothea soffre questo genere di situazioni, e comunque ha vinto una bella medaglia. Complessivamente però qualcosa in più me l’aspettavo. Dobbiamo poi ricordare i problemi che ha avuto lo slittino. E’ arrivata la medaglia di Dominik Fischnaller, ma poi è arrivata la positività al Covid, che ci ha tolto il miglior atleta per la gara a squadre".

Dorothea Wierer, un bronzo che sa di storia Ancora un'impresa per la super campionessa di Brunico che conquista a Pechino la prima medaglia a livello individuale nella storia olimpica del biathlon azzurro. Il terzo bronzo ai Giochi dopo quelli di Sochi e Pyeongchang per l'altoatesina, vincitrice in carriera di 6 Coppe del mondo e tre ori Mondiali Dorothea Wierer sempre di più nella storia dello sport azzurro: la 31enne atleta delle Fiamme Gialle ha conquistato a Pechino la medaglia bronzo nella gara dei 7,5 km sprint donne di biathlon, la prima a livello individuale per l'Italia ai Giochi.



L'altoatesina è stata preceduta dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland e dalla svedese Elvira Oberg. "Ho fatto una bella gara - le prime parole della Wierer - il tiro in piedi è stato molto veloce, non ci ho pensato più di tanto. L'ultimo giro è stato molto duro. Sapevo di poter fare una bella gara con il doppio zero. Ho dato tutta me stessa ed è bastato, quindi sono felicissima. In vista dell'inseguimento parto da una buona posizione. Mi sono tolta un peso".

“Pellegrino è un campione, Moioli penalizzata dalla pista" "Il fondo ha confermato il grande campione che è Pellegrino, però dietro a lui c’è poco. Io ho un’idea molto chiara sul fondo. C’è un lavoro sui giovani, che sono anche bravi, ma bisogna vedere se arriveranno ad alto livello. C’è un po’ di preoccupazione. Pellegrino ha un grande motore, ma gli altri fanno fatica. Lo snowboard ha fatto la sua parte, ma ci stava anche l’oro. La Moioli è stata un po’ penalizzata dalla pista, comunque i risultati sono arrivati".