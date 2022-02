3/20 ©Getty

"Ho fatto una bella gara - le prime parole della Wierer - il tiro in piedi è stato molto veloce, non ci ho pensato più di tanto. L'ultimo giro è stato molto duro. Sapevo di poter fare una bella gara con il doppio zero. Ho dato tutta me stessa ed è bastato, quindi sono felicissima. In vista dell'inseguimento parto da una buona posizione. Mi sono tolta un peso".