LA NORVEGIA... NON PAGA



Per non parlare di chi ha conquistato anche 5 medaglie (di cui 4 d’oro) e non guadagnerà nulla, come Johannes Boe, perché così prevede il comitato olimpico norvegese, che non paga premi in denaro ai suoi atleti. Solo gloria anche per i suoi connazionali Marte Roeiseland (3 ori e 2 bronzi), Johannes Klaebo (2 ori, un argento e un bronzo) e Therese Johaug (3 ori)