L'Italia ha conquistato la sua seconda medaglia ai Mondiali di judo in corso a Tashkent. Dopo il bronzo vinto da Assunta Scutto nella categoria 48 kg femminili, è arrivato l'argento di Christian Parlati nella 90 kg maschili. Il 24enne napoletano è stato protagonista di un percorso fantastico nelle eliminatorie, battendo anche il numero 1 della ranking internazionale (l'azero Mehdiyev). Purtroppo però in finale l’atleta delle Fiamme Oro si è dovuto arrendere al padrone di casa, l'uzbeko Bobonov, perdendo per somma di sanzioni (hansoku-make). Christian porta comunque a casa una medaglia importante: è diventato il quinto azzurro a vincere un argento mondiale in ambito maschile nella storia del judo italiano dopo Ezio Gamba, Francesco Bruyere, Matteo Marconcini e Manuel Lombardo. Le emozioni non finiscono qui: potete seguire il Mondiale di judo in Uzbekistan fino al 13 ottobre tutti i giorni in diretta dalle 14 su Sky Sport Action (canale 206).