Giochi 2026, niente gare di pattinaggio a Baselga

Niente Olimpiadi invernali sull’altopiano di Piné. Le gare di pattinaggio per i giochi di Milano-Cortina in programma nel 2026 si sarebbero dovuto svolgere in Trentino, a Baselga di Piné, ma il sogno olimpico, dopo alcuni giorni di indiscrezioni, è definitivamente tramontato, come confermato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto in una conferenza stampa con le autorità locali proprio a Baselga di Piné. "Il Comitato olimpico internazionale -ha spiegato Malagò- si riserva di indicare la strada maestra di esecuzione dei giochi. Io ho difeso il masterplan originario, ma arriva un momento in cui non si può difendere l'indifendibile: tutto ciò che è successo nel frattempo, dal Covid alla guerra, è andato contro di noi. Baselga non è una vittima, ma uno dei casi che avvengono sistematicamente nell'organizzazione di un evento internazionale come le olimpiadi". In cambio, la comunità alpina di Baselga di Pinè potrà contare sullo stanziamento della Provincia di Trento per la riqualificazione dello stadio del ghiaccio in vista delle olimpiadi Milano-Cortina 2026, pari a 50,5 milioni di euro, che verranno impiegate per il ripristino delle strutture per le discipline sportive invernali e per il rilancio turistico ed economico del territorio. "Nella sua relazione -ha aggiunto il presidente del Coni- il Cio ha parlato di un investimento sottostimato e non sostenibile per il territorio. Quello che si farà ora con lo stadio del ghiaccio sarà un'opera che non sarà una scatola chiusa, e c'è l'impegno a portare competizioni di alto livello. Ho richiesto che Baselga di Pinè possa essere considerato un luogo olimpico, qui verranno le squadre ad allenarsi. Ed ho pensato di candidare il Trentino assieme alla Lombardia a ospitare le olimpiadi invernali giovanili 2028".