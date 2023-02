La Cabina di regia è stata costituita in raccordo con il tavolo dei territori interessati da OIimpiadi e Paralimpiadi e, rende noto Palazzo Chigi, "si è impegnata a fare il punto sistematico sulle problematiche relative allo stato di avanzamento dei lavori - opere pubbliche e infrastrutture sportive - e a verificare le possibili normative finalizzate all'accelerazione degli stessi". I partecipanti si sono dati appuntamento al prossimo 27 febbraio per un nuovo incontro congiunto

"Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, presso la Presidenza del Consiglio, la riunione con la quale è stata costituita la Cabina di regia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, della quale fanno parte tutti i soggetti istituzionali e operativi interessati - viene spiegato -. All'incontro coordinato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano erano presenti: i ministri per lo Sport e i giovani, con delega alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, Andrea Abodi, dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Matteo Salvini; Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026, Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico e vice presidente della Fondazione, Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione; Veronica Vecchi e Luigi Valerio Santandrea, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Infrastrutture Milano-Cortina 2026".



