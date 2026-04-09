Papa Leone: "Ai Giochi tante storie di sacrificio"

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Olimpiadi 2026, gli atleti italiani da Papa Leone XIV in Vaticano

Olimpiadi

Dopo il ritorno in Quirinale per riconsegnare i Tricolori al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una delegazione di medagliati azzurri agli ultimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina è stata ricevuta anche da Papa Leone XIV in Vaticano. "Alle Olimpiadi non abbiamo visto solo corpi in movimento, ma storie di sacrificio. Lo sport può portare tentazioni, ma voi avete dimostrato che si può vincere senza arroganza e accettare la sconfitta con serenità", le parole del Pontefice nel suo discorso

Il discorso di Papa Leone XIV agli atleti italiani in Vaticano

Dopo i saluti, la foto di rito

Papa Leone XIV posa con la delegazione degli atleti azzurri di Milano-Cortina. Finisce l'Udienza in Sala Clementina

Continuano i saluti, le strette di mano e gli omaggi ricevuti dagli atleti per Papa Leone XIV

Papa Leone XIV sta salutando uno a uno tutti gli atleti olimpici e paralimpici presenti e ha ricevuto un omaggio anche da Arianna Fontana

Malagò donna le torce olimpiche a Papa Leone XIV

Al momento del saluto tra l'ex presidente del Coni e il Papa, il primo ha omaggiato il secondo donandogli due modelli di torce olimpiche e paralimpiche usate per gli ultimi Giochi

Si chiude il discorso di Papa Leone XIV

Il Pontefice impartisce la benedizione e inizia a salutare tutti gli ospiti presenti

Papa Leone: "Lo sport può tentare, ma voi siete stati testimoni del contrario"

Il resto del discorso di Papa Leone XIV: "Durante i Giochi ho richiamato i valori della tregua olimpica, di cui voi siete stati straordinari testimoni senza retorica. Sappiamo che lo sport può portare anche tentazioni, dal doping a credersi dei divi cedendo alle lusinghe del mercato, ma voi siete stati esempio del competere in modo leale, del vincere senza umiliare, del perdere senza perdere sé stessi. Inoltre, in quest'epoca di crisi climatica, le Olimpiadi invernali ci hanno dimostrato la necessità del prendersi cura della nostra casa comune"

Papa Leone XIV: "Non solo vittorie, ma storie di sacrificio"

Le prime parole del Pontefice: "Alle Olimpiadi non abbiamo visto solo corpi in movimento, ma storie di disciplina, sacrificio e determinazione. Le Paralimpiadi ci hanno dimostrato come il limite possa diventare un'occasione per trovare nuove qualità. Voi dimostrate che non si vince da soli, dietro di voi ci sono famiglie, staff e squadre. Spesso vivete giorni di solitudine e in proprio in quelli maturate di più il vostro carattere. Lo sport richiede una forte spiritualità, insegna a governare le emozioni, a curare il proprio corpo senza idolatrarlo, a competere senza perdere la fratellanza, ad accogliere la vittoria senza arroganza e la sconfitta senza disperazione. Lo sport deve rimanere umano, ossia restare fedele alla sua missione, essere scuola di vita e di talento"

Prende parola Papa Leone XIV

De Sanctis: "Lo sport crede nei valore della Chiesa"

Dopo Buonfiglio prende parola Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Paralimpico Italiano: "Qua davanti a lei c'è tutto il gotha dello sport italiano. Dedichiamo le medaglie a lei, riflettendoci nei valori della Chiesa Cattolica, a partire dall'inclusione"

Buonfiglio: "Grazie per i suoi messaggi verso il mondo dello sport"

Il primo a prendere parola è Luciano Buonfiglio, presidente del Coni: "Il nostro impegno è che ogni giorno, oltre a vincere le medaglie, portiamo avanti i valori dello sport tra coloro che conosciamo e che lei ci ricorda ogni volta nei suoi messaggi diretti a noi. Per questo la ringrazio"

Papa Leone XIV è entrato nella Sala Clementina

Inizia l'udienza

Oltre agli atleti e alle atlete, tra gli ospiti ci sono anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò

Nella Sala Clementina tutti hanno preso posto e si vocifera meno: a breve l'ingresso di Sua Santità

Qualche minuto di ritardo, a breve avrà inizio l'udienza di Papa Leone XIV con i medagliati azzurri di Milano-Cortina nella Sala Clementina del Vaticano

Continuano ad accorrere nuovi ospiti, gli atleti e le atlete hanno preso ovviamente posto nelle prime file con le loro uniformi ufficiali di Milano-Cortina

Si inizia a popolare la Sala Clementina in Vaticano

Gli atleti e gli altri ospiti stanno pian piano prendendo posto

L'inizio della cerimonia è previsto alle 10.30

Tra poco l'udienza che Papa Leone XIV riserverà ai campioni azzurri

Edizione da record anche per le Paralimpiadi

Così come i Giochi Olimpici, anche quelli Paralimpici sono stati straordinari per l'Italia: record di medaglie e un'edizione casalinga da ricordare

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Tutte le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Tutte le medaglie azzurre a Milano-Cortina

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Le foto più belle della cerimonia al Quirinale

Arianna Fontana, Federica Brignone, Sofia Goggia, Francesca Lollobrigida, Federico Pellegrino, Amos Mosaner, Chiara Mazzel, René De Silvestro: tutti i protagonisti delle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina si sono ritrovati ancora una volta insieme

L'abbraccio del Quirinale: le foto di Mattarella con i nostri campioni

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Ieri al Quirinale

Giornate romane per gli atleti italiani dopo le vittorie di febbraio e marzo tra Milano, Cortina e le altre sedi olimpiche. Ieri sono stati accolti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: sono stati omaggiati e hanno restituito le bandiere italiane ricevute nella cerimonia dello scorso dicembre per le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi

Buongiorno a tutti. Alle 10.30 una delegazione di atleti italiani che hanno vinto medaglie alle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina viene ricevuta in udienza in Vaticano da Papa Leone XIV. Seguiamo insieme questa giornata

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