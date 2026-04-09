Papa Leone: "Ai Giochi tante storie di sacrificio"

Le prime parole del Pontefice: "Alle Olimpiadi non abbiamo visto solo corpi in movimento, ma storie di disciplina, sacrificio e determinazione. Le Paralimpiadi ci hanno dimostrato come il limite possa diventare un'occasione per trovare nuove qualità. Voi dimostrate che non si vince da soli, dietro di voi ci sono famiglie, staff e squadre. Spesso vivete giorni di solitudine e in proprio in quelli maturate di più il vostro carattere. Lo sport richiede una forte spiritualità, insegna a governare le emozioni, a curare il proprio corpo senza idolatrarlo, a competere senza perdere la fratellanza, ad accogliere la vittoria senza arroganza e la sconfitta senza disperazione. Lo sport deve rimanere umano, ossia restare fedele alla sua missione, essere scuola di vita e di talento"