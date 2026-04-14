Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Piemonte, Lombardia e Liguria valutano una candidatura per le Olimpiadi estive 2036

Olimpiadi
©Ansa

Un'alleanza tra Piemonte, Lombardia e Liguria, con il coinvolgimento diretto di Torino, Milano e Genova, per riportare i Giochi Olimpici e Paralimpici estivi in Italia. L'obiettivo è presentare una candidatura congiunta per il 2036 (o 2040) fondata su un "modello diffuso": massima sostenibilità, riutilizzo delle infrastrutture esistenti e ottimizzazione delle risorse. Avviato il tavolo di confronto con Coni e Governo

PAPA LEONE: "AI GIOCHI TANTE STORIE DI SACRIFICIO"

Il Nord Ovest fa squadra per il sogno olimpico. Piemonte, Lombardia e Liguria, affiancate dai rispettivi capoluoghi Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l'avvio formale di un percorso strategico per valutare una candidatura unitaria alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive. Nel mirino c'è in primis l'edizione del 2036 o, in alternativa, quella del 2040.

Un "modello diffuso" e sostenibile

Il primo tavolo operativo, riunitosi martedì mattina, ha delineato le linee guida di un progetto che vuole essere in perfetta sintonia con le moderne direttive del Comitato Internazionale Olimpico. La parola chiave è sostenibilità, sia ambientale che economica. L'intento delle istituzioni è quello di puntare su un modello olimpico diffuso in grado di valorizzare gli impianti sportivi e le infrastrutture già esistenti sul territorio. L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto ambientale, ottimizzare la spesa pubblica e generare un'eredità concreta e duratura per le tre regioni.

I prossimi passi con Coni e Governo

L'intesa a sei (le tre Regioni e i tre Comuni) aprirà una fase di confronto preliminare in stretta sinergia con il Coni, il Governo, il mondo sportivo e universitario e i principali attori economici del territorio. Come sottolineato dai promotori in una nota congiunta, la volontà è quella di "costruire una proposta credibile, sostenibile e innovativa che metta al centro lo sport, i giovani e la cooperazione tra territori". Un piano ambizioso per trasformare il Nord Ovest in un grande palcoscenico globale, rafforzando la vocazione internazionale dell'Italia.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Giochi 2036 in Italia? Ipotesi Nord Ovest

Olimpiadi

Un'alleanza tra Piemonte, Lombardia e Liguria, con il coinvolgimento diretto di Torino, Milano e...

Papa Leone: "Ai Giochi tante storie di sacrificio"

Olimpiadi

Dopo il ritorno in Quirinale per riconsegnare i Tricolori al presidente della Repubblica Sergio...

Mattarella riceve i medagliati di Milano-Cortina

quirinale

Si è tenuto al Quirinale l'incontro tra il presidente Mattarella e i medagliati olimpici e...

Brignone: "Mattarella mi disse 'ci contavo'"

Olimpiadi

La campionessa olimpica torna a parlare dell'impresa ai Giochi di Milano-Cortina e dell'incontro...

Los Angeles 2028, obbligo test genetici su donne

la decisione

Il Comitato olimpico internazionale ha annunciato che la partecipazione alle competizioni...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS