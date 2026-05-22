Boxe: morto De Piccoli, oro ai Giochi di Roma '60

L’ex pugile aveva 88 anni ed era stato il primo italiano a vincere un oro ai Giochi Olimpici di Roma 1960, con Benvenuti e Musso. Nato a Venezia, De Piccoli era per gli appassionati di boxe ‘il gigante buono’. Minuto di raccoglimento prima di tutti gli incontri di pugilato in programma nel fine settimana in Italia. Il cordoglio del Coni con il presidente Buonfiglio e della Federazione pugilato

Il pugilato italiano è in lutto per la morte di Francesco De Piccoli. 88 anni -ne avrebbe compiuti 89 a novembre- è stato il primo italiano a vincere, nella boxe, la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici tra i massimi (81 kg), nel 1960 a Roma. Era per tutti gli appassionati di boxe il 'Gigante buono', uno dei tre campioni di un'Olimpiade indimenticabile per il resto d'Italia. Ed è una coincidenza particolare che la morte del boxeur veneziano, olimpionico sul ring romano 66 anni fa, sia avvenuta quasi nello stesso giorno del più noto collega, Benvenuti: lui oggi 22 maggio, Nino il 20 maggio di un anno fa. A fare la differenza tra loro due il post Giochi: Benvenuti pronto a calcare con successo il ring dei professionisti, lui, De Piccoli, a scontare la scarsa propensione ad incassare che lo portava fino alla soglia dei grandi incontri prof per essere poi fermato da un ko. Così, a soli 28 anni il ritiro, nonostante le sconfitte fossero solo quattro, e una vita da gestore della sua autoscuola a Mestre.

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Il cordoglio della Federboxe e del presidente Coni "Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, si unisce al cordoglio dei familiari, della Federazione e di tutto il movimento, ricordando la figura di un campione che ha saputo scrivere la storia del pugilato, lasciando in eredità un esempio intramontabile di capacità e passione". Con queste parole il sito del comitato olimpico italiano rende omaggio alla memoria di Francesco De Piccoli. "Continuerai a boxare sempre nei nostri cuori", lo ricorda il presidente della Federazione italiana pugilato, Flavio D'Ambrosi, che ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutti gli eventi in programma su tutti i ring italiani questo fine settimana.