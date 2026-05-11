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Cio, il Collare dell'Ordine Olimpico conferito alla premier Giorgia Meloni

Olimpiadi

Conferita al presidente del Consiglio italiano, oltre che al vicepremier Salvini e ai ministri Abodi e Giorgetti, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, come "riconoscimento dell’impegno e del sostegno assicurati dal Governo nell’organizzazione dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026". La cerimonia a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente del Cio Coventry e del presidente Coni Buonfiglio

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Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il Collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal Governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026". La cerimonia di consegna - si legge in una nota - si è tenuta oggi a Palazzo Chigi. Hanno ricevuto il Collare Olimpico, in questa occasione, anche il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini; il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi; il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; il commissario straordinario di Governo per le opere olimpiche e amministratore delegato di Simico SpA, Fabio Massimo Saldini; e il commissario straordinario di Governo per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, Giuseppe Fasiol. Alla cerimonia hanno preso parte Kirsty Coventry, presidente del Cio; Luciano Buonfiglio, presidente del Coni; Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026; Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026; Kirstin Kloster, presidente della commissione Cio Milano Cortina 2026; Carlo Mornati, segretario generale del Coni; e i membri italiano del Cio: Franco Carraro, Manuela di Centa, Ivo Ferriani, Mario Pescante, Francesco Ricci Bitti. 

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