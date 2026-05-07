La Bielorussia torna a far parte a pieno titolo del consesso sportivo internazionale, la Russia invece ne resta ancora, parzialmente, fuori. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, che ha stabilito che gli atleti bielorussi potranno tornare a rappresentare il loro Paese in tutte le competizioni, comprese quelle a squadre, gestite dalle Federazioni internazionali, a partire dai Giochi Olimpici. Il Cio, in un comunicato, ha fatto sapere di aver apprezzato il comportamento del Comitato olimpico bielorusso e la sua applicazione della Carta Olimpica, sottolineando come, viceversa, ci siano ancora passi avanti da fare sulla strada della piena riammissione degli atleti russi. Com’è noto, sia la Russia che la Bielorussia erano state escluse dalle competizioni internazionali nel 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina. L’anno seguente venne introdotta una deroga che consentiva agli atleti russi e bielorussi di prendere parte alle discipline individuali in modo neutrale, senza inni e bandiere, a patto che non fossero parte di gruppi sportivi militari e non avessero appoggiato pubblicamente la guerra in Ucraina. Con la decisione del Cio, quindi, si rimanda a data da destinarsi il problema-Russia, che sembrava essere vicino alla piena riammissione, in vista di Los Angeles 2028, dopo le aperture della presidente del Cio Coventry di qualche mese fa. Ma l’emergere di un nuovo scandalo doping che ha riguardato circa 300 atleti russi ha allontanato Mosca dal rientro a pieno titolo. Secondo il Cio, la sospensione della Russia durerà finché non sarà fatta chiarezza sul suo sistema antidoping, già in passato al centro di inchieste e pesanti sanzioni.