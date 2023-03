Nel dossier Milano-Cortina "priorità all'individuazione del sito per le gare di pattinaggio di velocità, dopo la rinuncia di Baselga di Pinè. Sul tavolo ci sono due opzioni: la Fiera di Rho, la proposta di Milano presentata oggi nel dettaglio dall'amministratore delegato Varnier, e l'Oval di Torino. Il prossimo 29 marzo verrà portata al Cio la proposta della Fondazione valutata con quadro comparativo mentre la decisione finale è fissata per il 18 aprile". È quanto deciso dalla cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, come si legge in un comunicato di Palazzo Chigi