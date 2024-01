Olimpiadi Giovanili, Tabanelli portabandiera

La scorsa estate, sulle nevi di Cardrona, in Nuova Zelanda, è diventata la prima azzurra in assoluto (maschi inclusi) a vincere un titolo mondiale a livello juniores nel freestyle . L’emiliana, non ancora sedicenne, ha conquistato infatti l’ oro nel big air , una settimana dopo aver vinto l’ argento iridato nello slopestyle . Curiosità: l’ultimo italiano che era riuscito a mettersi al collo un bronzo mondiale nel freeski era stato proprio suo fratello Miro, a Krasnoyarsk (Russia) nel 2021. Un mese fa Tabanelli, che frequenta lo Ski College Val di Fassa, ha scritto un altro record diventando a soli 16 anni, con il terzo posto ottenuto a Pechino , la seconda italiana nella top 3 di una prova di Coppa del Mondo di big air. Prima di lei soltanto Silvia Bertagna era salita sul podio della specialità, con un successo (nel 2016), tre secondi e un terzo posto.

Flora sfilerà con il Tricolore in occasione della Cerimonia di Apertura di Gangwon 2024 che si terrà il 19 gennaio , alle ore 20 coreane, al Gangneung Oval. Tabanelli sarà la seconda emiliana, dopo Alberto Tomba, portabandiera ad Albertville 1992, a ricoprire il ruolo di alfiere azzurro in un’edizione invernale dei Giochi Olimpici e dei Giochi Olimpici Giovanili. L’azzurra debutterà in gara il 24 gennaio nella prova di slopestyle in programma a Hoengseong e, tre giorni dopo, si misurerà nel big air.

