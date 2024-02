Olimpiadi 2026, ok a lavori per pista bob Cortina

La vicenda della pista di bob per l'Olimpiade del 2026 sembra essere arrivata al punto di svolta. E' arrivato infatti l'ok ufficiale all'assegnazione dei lavori per l'impianto a Cortina

La vicenda della pista di bob dell'Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026 sembra essere arrivata al punto di svolta decisivo. L'impianto che ospiterà le gare di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarà nel comune veneto di Cortina: Simico ha firmato l'accordo con l'impresa Pizzarotti che effettuerà i lavori. Lo confermano - si legge in una nota diffusa dal Mit - "con grande soddisfazione" il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "La scelta - prosegue la nota - mette un punto fermo e attesta l'estrema determinazione di questo governo di concludere al meglio e in Italia tutte le opere in vista dei Giochi".