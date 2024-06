Parigi 2024, ecco l'Italia del nuoto: 36 convocati

La Federazione Italiana Nuoto ha comunicato la selezione nazionale che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, in programma da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto presso La Defense Arena (batterie dalle 11:00, finali dalle 20:30 eccetto il 4 agosto il cui programma è esclusivamente composto da finali con inizio alle 18:30). La squadra è composta da 36 atleti (20 uomini e 16 donne). L'atleta più giovane è il debuttante stileliberista Carlos D'Ambrosio, nato il 5 febbraio 2007; minorenni anche Sara Curtis (19 agosto 2006) e Alessandro Ragaini (2 agosto 2006). Tra gli azzurri due coppie di fratelli come mai avvenuto: Matteo e Michele Lamberti, figli del campionissimo Giorgio e dell'azzurra Tanya Vannini; Luca e Marco De Tullio, già olimpico a Tokyo 2020 (edizione disputata nel 2021 a causa del covid). All'esordio assoluto in nazionale anche Matilde Biagiotti, Giovanni Caserta e Viola Scotto di Carlo. Il capitano Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci saranno impegnati sia in piscina sia nella 10 chilometri di nuoto di fondo. D'Ambrosio, Curtis e Ragaini parteciperanno ai campionati europei giovanili che si svolgeranno a Vilnius, in Lituania, dal 2 al 7 luglio.