Parigi, il calendario degli azzurri del volley

L’esordio a Parigi sarà tutt’altro che banale: l’Italia di De Giorgi debutterà il 27 luglio contro il Brasile nel remake della finale olimpica del 2016. La Fivb ha ufficializzato il calendario del torneo olimpico, che vedrà gli azzurri, campioni del mondo in carica, impegnati nella pool B. Giannelli e compagni affronteranno poi l'Egitto martedì 30 per poi chiudere il girone sabato 3 agosto contro la Polonia. Al termine della fase a gironi si qualificheranno ai quarti di finale, le prime due di ciascuno dei tre raggruppamenti, più le due migliori terze classificate. Gli accoppiamenti dei quarti verranno stabiliti in base a una classifica generale, stilata tra le otto formazioni qualificate. La finale per la medaglia di bronzo si disputerà venerdì 9 agosto, mentre quella per la medaglia d'oro è in programma sabato 10 agosto.

