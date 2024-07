Nuovo stop dei medici, Anzani dice addio a Parigi

La ricostruzione della vicenda

Il giocatore della Nazionale lo scorso anno era stato sottoposto a un intervento di ablazione per problemi cardiaci, saltando l'intera stagione in azzurro: poi la riabilitazione e il test di idoneità che lo aveva riportato tra le fila dell'Italia. Ora il nuovo stop per Anzani che ha lasciato il ritiro azzurro e non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici: l'azzurro verrà sottoposto a ulteriori controlli diagnostici per garantire la partecipazione alla stagione agonistica 2024-2025.