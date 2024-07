Ginnastica artistica, i convocati per le Olimpiadi

Assegnati i titoli italiani 2024 ai Campionati Assoluti di ginnastica artistica organizzati dalla Cuneoginnastica per celebrare i 50 anni di fondazione. Tra le donne Alice D'Amato si conferma campionessa italiana di'All-around e parallele e vince la trave. Lanza oro al volteggio, Andreoli al corpo libero. Tra gli uomini, tutti ai piedi di Lorenzo Minh Casali: il poliziotto di Ancona è il nuovo Re d'Italia. Svelati i nomi delle squadre per Parigi 2024.



Al Palazzetto dello Sport di Cuneo si sono affrontate le migliori stelle della ginnastica italiana, per conquistare i titoli tricolore, ma anche un pass olimpico per la squadra in partenza per Parigi.