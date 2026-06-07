La campionessa olimpica di ginnastica ha rivelato sui social di aver superato un grave problema di saluto, condividendo una foto dall’ospedale: "Ho rischiato di morire -il messaggio di Simone Biles- Il più grande spavento della mia vita"

Grande spavento per Simone Biles. La pluri campionessa olimpica di ginnastica ha rivelato ai suoi fan di aver superato un grave problema di salute che l'ha costretta al ricovero in ospedale negli scorsi giorni, senza scendere nei particolari o chiarire quale sia stato il suo problema. A raccontarlo è stata la stessa atleta americana tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Il messaggio choc su Instagram Nella foto condivisa sui social, la ventinovenne mostra il proprio braccio fasciato dai classici braccialetti identificativi dei pronti soccorsi, accompagnando lo scatto con un testo che ha subito allarmato i suoi milioni di follower: "Di solito non sono una che condivide cose del genere perché tengo molto alla mia privacy -il messaggio di Simone Biles- ma quasi morire non era sulla mia lista di cose da fare questa settimana. Questa è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa".

La lontananza del marito Jonathan Owens A rendere l'esperienza ancora più traumatica è stata l'assenza del marito, il giocatore NFL Jonathan Owens. Come precisato dalla ginnasta: "È stato spaventoso soprattutto perché Jonathan era a Indy (Indianapolis, ndr) per gli allenamenti". Affrontare un'emergenza medica in solitudine ha chiaramente amplificato lo stato d'ansia della fuoriclasse americana.