Ottime notizie per Gianmarco Tamberi verso i Giochi di Parigi . Lo ha annunciato lo stesso campione olimpico azzurro, che aveva saltato il Continental Tour in Ungheria e la Diamond League a Monte-Carlo per un problema al bicipite femorale . Dopo aver escluso lesioni che potessero mettere a rischio la partecipazione alle Olimpiadi, Gimbo ha aggiornato fan e appassionati con un post rassicurante su Instagram : "L'esito del controllo ecografico di oggi è molto positivo. La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente e in un paio di giorni dovrei tornare al 100%". In calendario c'è l'ultimo appuntamento prima dei Giochi, il 18 luglio ad Ancona . Sarà Gianmarco a decidere se gareggiare oppure se proseguire gli allenamenti verso Parigi.

Il messaggio di Tamberi

Ecco il post integrale su Instagram: "GOOOOOOD NEWSSSSS! 3 sedute di terapie al giorno e una settimana di allenamenti differenziati hanno portato ad un esito molto positivo del controllo ecografico di oggi. La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente e in un paio di giorni dovrei tornare al 100%!!!! Dopo giorni veramente duri, oggi la prima bella notizia e non vedevo l'ora di condividerla con voi che mi supportate da anni in maniera unica nei momenti più belli e anche in quelli meno belli. Ora si riparte con la stessa voglia di prima ma con molta più fame e cattiveria. È vero, ho saltato 2 gare fondamentali per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi, ma non sarà di certo questo piccolo stop a fermarmi dopo tutto quello che ho fatto per il mio grande sogno!".