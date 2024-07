Parigi, apre ufficialmente il villaggio olimpico

Ha aperto oggi il Villaggio Olimpico, a 8 giorni dall'inizio ufficiale dei Giochi di Parigi. Situato a cavallo tra Saint-Denis, Saint-Ouen e l'Isola di Saint-Denis, si estende su 52 ettari e può ospitare 14.500 persone, di cui 9.000 atleti

Parigi più che mai capitale olimpica: all'indomani della nuotata nella Senna della sindaca, Anne Hidalgo, accompagnata dal presidente del Comitato organizzativo dei Giochi (Cojo), Tony Estanguet e dal prefetto dell'Ile-de-France, Marc Guillaume, ha aperto ufficialmente i battenti il villaggio olimpico situato nel nord della Ville Lumière. Secondo gli organizzatori, le prime delegazioni giunte stamattina hanno già preso possesso dei loro alloggi, sancendo così l'inizio dell'estate olimpica di Parigi. Il villaggio, a cavallo tra Saint-Denis, Saint-Ouen e l'Isola di Saint-Denis, che si estende su 52 ettari, è chiamato ad ospitare quasi 14.500 persone, di cui 9.000 atleti nel pieno della XXXIII/a Olimpiade. Costruito in sette anni, il villaggi è composto da 82 edifici, 3.000 appartamenti e 7.200 stanze. "Siamo pronti", ha assicurato il vicedirettore del Village Augustin Tran Van Chau, intervistato da radio France Info pochi minuti prima dell'apertura. Tra i primi arrivati, le delegazioni di Thailandia, Australia e Colombia. ''E' un momento speciale. E' il momento in cui il villaggio prende vita", con l'arrivo dei primi atleti, ha dichiarato il n.2 della delegazione francese, André-Pierre Goubert, citato dalla France Presse. Secondo fonti dell'organizzazione olimpica, oggi dovrebbero giungere ''centinaia di persone, certamente tra mille e duemila'', tra atleti e staff tecnico. Quanto alle ''grandi nazioni, tipo Inghilterra, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Brasile, Svizzera, si prevede che arrivino nel primo giorno dell'apertura'', precisa Goubert, raccontando che nel villaggio ''si dorme molto bene''. Gli appartamenti sono dotati di tutti i comfort, fatta eccezione per la cucina e dell'aria condizionata, tra le preoccupazioni e le polemiche di tanti atleti preoccupati dal rischio canicola, alla quale in realta' al momento Parigi e' sfuggita. In ogni caso, per non lasciar dubbi gli americani si sono portati condizionatori da casa. Ma all'interno degli appartamenti, afferma Goubert, "abbiamo la geotermia inversa (che garantisce 6 gradi in meno rispetto all'esterno) e funziona benissimo, ho anche dovuto aggiungere una copertina".

Come mangeranno gli atleti Quanto al cibo, gli atleti potranno accedere 24 ore su 24 ad un grande ristorante allestito nella vicina 'Cité du Cinéma', con sei principali declinazioni culinarie (Italia, Asia, Francia...) per circa 3.200 posti a sedere e 40.000 pasti serviti quotidianamente. Un secondo ristorante è inoltre a disposizione sull'ile Saint-Denis oltre a diversi 'food-trucks' che consentono agli atleti di avere un'alternativa più rapida al ristorante. Alla fine dei Giochi olimpici e paraolimpici di Parigi, a metà settembre, il villaggio verrà riconfigurato per accogliere abitanti e aziende. Intanto, a otto giorni dalla cerimonia di apertura prevista sulle rive della Senna, l'agenzia francese per la sicurezza informatica si dice ''fiduciosa'' dinanzi al rischio di cyberattacchi. L'obiettivo, spiega l'organismo Anssi, è ''fare in modo che gran parte di essi falliscano e che si possa reagire efficacemente dinanzi a quelli che non riusciremo ad evitare per limitarne l'impatto". Le Olimpiadi sono regolarmente oggetto di attacchi cyber e il direttore tecnologico di Paris 2024, Bruno Marie-Rose, dice di attenderne ''8-10 volte" di più rispetto a Tokyo.

Il 26 luglio la cerimonia d'apertura Intanto, lungo le rive della Senna, si moltiplicano i disagi per la cittadinanza, tra labirinti di transenne ed inferriate e limiti alla circolazione in vista della cerimonia del 26 luglio, mentre le peniche - le celebri chiatte tradizionalmente ormeggiate lungo il fiume che attraversa Parigi - vengono fatte sloggiare dalle forze dell'ordine. La Senna accoglierà le delegazioni sportive e le telecamere di tutto il mondo per la cerimonia inaugurale prevista alle 19.30 dal Pont d'Austerlitz, nell'est di Parigi, fino al Trocadéro, dinanzi alla Tour Eiffel, dove sorgerà la tribuna ufficiale. E' la prima volta nella storia dei Giochi che la cerimonia di apertura viene organizzata fuori dal perimetro di uno stadio. Intanto, nella capitale di Francia gemellata con Roma, è allarme smog. Airparif, l'organismo incaricato di sorvegliare l'inquinamento, prevede una ''cattiva qualità dell'aria'', con un picco elevato di Co2 per la giornata di domani. Già l'altro ieri, l'associazione Respire ha allertato sui livelli di inquinamento nei pressi degli impianti sportivi parigini, "di cui 95%" esposti ad emissioni oltre i limiti dell'Oms.

