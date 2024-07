Shoko Miyata, 19 anni, capitana della squadra giapponese di ginnastica artistica è stata esclusa dalla spedizione olimpica e non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi per aver fumato e bevuto alcolici. Il fatto è accaduto nel corso del collegiale della nazionale in Giappone, dove è vietato per legge bere e fumare prima di aver compiuto 20 anni. "Con il suo benestare e dopo varie riflessioni, è stato deciso che si sarebbe ritirata dalle Olimpiadi", ha detto ai giornalisti a Tokyo il segretario generale della federazione giapponese di ginnastica, Kenji Nishimura.