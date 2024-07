Il Papa invoca la tregua: "Fermare le guerre"

"Gli atleti siano modelli per i giovani, stop alle guerre"

"Auspico - ha detto ancora Papa Francesco - che questo evento possa essere segno del mondo inclusivo che vogliamo costruire e che gli atleti, con la loro testimonianza sportiva, siano messaggeri di pace e validi modelli per i giovani". "In particolare - ha aggiunto il Papa ribadendo questa sua richiesta -, secondo l'antica tradizione le Olimpiadi siano occasione per stabilire una tregua nelle guerre, dimostrando una sincera volontà di pace". Poi conclude: "Preghiamo per la pace. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, e tanti altri Paesi che sono in guerra. Non dimentichiamo: la guerra è una sconfitta".