Disciplina e regole: anche per quanto riguarda i social ci sono delle direttive da seguire. Gli atleti non avranno libertà totale ma dovranno rispettare le linee guida ufficiali stabilite dal Cio. Due i minuti massimi di durata per audio e video, ma non solo: ecco il vademecum del Comitato olimpico

