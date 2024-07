Il Comitato olimpico internazionale ha dato il suo via libera alla Francia per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2030. Un sì condizionato dalle garanzie finanziarie da parte dello stato e delle regioni. La Francia organizzerà quindi due Olimpiadi in sei anni. A Salt Lake City i Giochi invernali 2034

Via libera condizionato del Comitato internazionale olimpico (Cio) all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali nelle Alpi francesi nel 2030. Unica in lizza dopo aver soppiantato a novembre la Svezia e la Svizzera, la Francia ''organizzerà la 26^ olimpiade invernale'', a condizione di fornire garanzie finanziarie dello Stato e delle regioni, ha annunciato il presidente del Cio Thomas Bach, senza fornire dettagli ulteriori sullo scrutinio. Per la Francia, si tratterebbe quindi di una seconda manifestazione olimpica in sei anni, dopo le olimpiadi estive che si aprono venerdì a Parigi. Le Olimpiadi nelle Alpi francesi si terranno quattro anni dopo i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. A Salt Lake City invece i Giochi invernali del 2034