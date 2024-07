Il tennis olimpico ha preso forma: è stato sorteggiato il tabellone maschile per i Giochi di Parigi 2024. Due francesi per Musetti e Arnaldi, che se la vedranno con Monfils e Fils. Darderi contro Paul, mentre Vavassori affronterà Martinez. Possibile secondo turno Djokovic-Nadal. Nel doppio Bolelli-Vavassori contro Carreno Busta-Granollers e Darderi-Musetti contro Jarry-Tabilo. Non ci sarà Sinner, costretto a rinunciare per una tonsillite

