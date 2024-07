Jasmine Paolini affronterà la romena Bogdan nel primo turno del torneo di singolare femminile dei Giochi di Parigi. Per l'azzurra, se andrà avanti, possibili incroci con la 17enne la russa 'atleta neutrale' Andreeva (secondo turno) e Pegula o Krejcikova (quarti). Lucia Bronzetti, invece, al primo turno se la vedrà con la croata Vekic, mentre Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la russa 'atleta neutrale' Shnaider.

Il primo turno del singolare femminile

(1) Swiatek (POL) vs Begu (ROU)

Podoroska (ARG) vs Parry (FRA)

Noskova (CZE) vs Wang (CHN)

Cocciaretto (ITA) vs (15) Shnaider (AIN)

(10) Ostapenko (LAT) vs Osorio (COL)

Pigossi (BRA) vs Yastremska (UKR)

Sherif (EGY) vs Wozniacki (DEN)

Siegemund (GER) vs (8) Collins (USA)

(3) Rybakina (KAZ) vs Cristian (ROU)

Osaka (JPN) vs Kerber (GER)

Martic (CRO) vs Bucsa (ESP)

Muchova (CZE) vs (16) Fernandez (CAN)

(11) Navarro (USA) vs Grabher (AUT)

Frech (POL) vs Tomova (BUL)

Kalinina (UKR) vs Rus (NED)

Garcia (FRA) vs (6) Zheng (CHN)

(5) Pegula (USA) vs Golubic (SUI)

Uchijima (JPN) vs Svitolina (UKR)

Wang (CHN) vs Korpatsch (GER)

Sorribes Tormo (ESP) vs (9) Krejcikova (CZE)

(14) Haddad Maia (BRA) vs Gracheva (FRA)

Schmiedlova (SVK) vs Boulter (GBR)

Linette (POL) vs Andreeva (AIN)

Bogdan (ROU) vs (4) Paolini (ITA)

(7) Sakkari (GRE) vs Kovinic (MNE)

Alexandrova (AIN) vs Yuan (CHN)

Burel (FRA) vs Siniakova (CZE)

Putintseva (KAZ) vs (12) Kostyuk (UKR)

(13) Vekic (SRB) vs Bronzetti (ITA)

Andreescu (CAN) vs Tauson (DEN)

Carle (ARG) vs Maria (GER)

Tomljanovic (AUS) vs (2) Gauff (USA)