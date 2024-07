Il Presidente della Repubblica ha parlato all’inaugurazione di Casa Italia: "Casa Italia è il punto ideale per sottolineare quanto il nostro Paese partecipi a questo evento così importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma come segnale di amicizia e di incontro del mondo. Vedere al Villaggio Olimpico tanti ragazzi e ragazze vivere insieme è un messaggio che supera il mondo dello sport e Casa Italia raffigura cosa sia il genio italiano. Buona Olimpiade a tutti"

