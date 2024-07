Azzurri, tocca a voi: prime medaglie in palio

Oggi i Giochi Olimpici entrano nel vivo: l'Italia esordirà in ben 12 discipline, con alcuni atleti che avranno già la possibilità di andare a medaglia, come Longo Borghini e Ganna nel ciclismo, Bertocchi e Pellacani nei tuffi e Assunta Scutto nel judo. L'Italvolley maschile affronterà il Brasile e sarà anche il turno di tennisti, nuotatori, schermidori e pugili. Ma non sono gli unici: di seguito tutto il programma della giornata: CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA