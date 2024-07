Nulla da fare per la federazione albiceleste. Il presidente Tapia, attraverso i propri canali social, ha comunicato la decisione da parte della FIFA di non accogliere il ricorso dopo il caos di Argentina-Marocco

Lo scorso 25 luglio l'annuncio di ricorso da parte dell'AFA dopo il caos di Argentina-Marocco. Due giorni dopo, la risposta della FIFA che di fatto non accoglie l'istanza della federeazione albiceleste. A comunicarlo è il presidente federale Tapia dal proprio profilo X: "La Commissione Disciplinare della FIFA ha respinto il reclamo presentato in merito ai fatti accaduti nella partita contro il Marocco. In difesa dei nostri diritti, chiederemo all'AFA le motivazioni della decisione e valuteremo le pertinenti istanze di ricorso".