La nazionale di calcio femminile del Canada è stata penalizzata di 6 punti dalla Fifa dopo il caso dello spionaggio con un drone sul campo di allenamento delle rivali neozelandesi. Squalificata per un anno la ct Priestman: squadra affidata al tecnico in seconda Spence OLIMPIADI, IL LIVE DEL PRIMO GIORNO

La Fifa ha penalizzato di 6 punti la nazionale di calcio femminile del Canada dopo il caso dello spionaggio con un drone dell'allenamento delle rivali neozelandesi. Squalificati per un anno da ogni attività legata al calcio la ct Bev Priestman, già sospesa dalla federazione, e la sua assistente Jasmine Mander e l'analista Joseph Lombardi. A questo punto per le campionesse olimpiche in carica del Canada sarà molto difficile superare la fase a gironi: dopo aver battuto le neozelandesi all'esordio, dovranno sconfiggere anche le padrone di casa francesi domenica e poi la Colombia per poter sperare.

Le scuse della Priestman Sul drone-spia, che sarebbe già stato utilizzato anche dalla nazionale maschile in Coppa America, la federcalcio del Paese nordamericano ha ordinato "un'inchiesta esterna indipendente". La Priestman, tecnica 38enne originaria dell'Inghilterra, si era assunta la responsabilità per lo spionaggio scusandosi con le neozelandesi e con le calciatrici del Team Canada. "Non sono questi i valori che rappresenta la nostra squadra", aveva affermato. La sua assistente Mander era stata invece mandata a casa insieme al 'match analyst' senza accredito Lombardi che, nel frattempo, è stato condannato a otto mesi con la condizionale per aver fatto volare un drone in un'area urbana senza autorizzazione.

©Ansa