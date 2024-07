La prima gioia azzurra arriva dal ciclismo: Ganna argento nella crono dietro il fenomeno Evenepoel. In serata Luigi Samele nella sciabola e la staffetta 4x100 stile libero maschile aggiungono due bronzi. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani a un passo dalla medaglia: quarte nei tuffi sincro da 3 metri. Martinenghi in finale nei 100 rana,, bene il quattro di coppia nel canottaggio. Esordio vincente per Jasmine Paolini: tutti i risultati degli azzurri oggi a Parigi

PARIGI 2024, LE NEWS LIVE DI OGGI