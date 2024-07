Samele bissa Tokyo: vince il bronzo nella sciabola

Samele: "Sono andato subito ad abbracciare Mattarella"

Come Ganna, lo sciabolatore ha avuto un tifoso d'eccezione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "C'era un ospite speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall'andare ad abbracciare il Presidente. Ho vinto un'altra medaglia olimpica, non ci avrei mai pensato quando ero bambino. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all'ultima stoccata. Credendoci sempre. È una felicità indescrivibile. Sono commosso". Samele, subito dopo l'ultima stoccata, ha versato più di qualche lacrima, omaggiando però anche il suo avversario: "In semifinale ho avuto un avversario con cui non mi sono mai trovato bene (il coreano Oh). La delusione però ha lasciato subito lo spazio alla voglia di prendermi questa medaglia".