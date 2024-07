Debutto vincente per l’Italia di Velasco che alla Parigi Arena batte la Repubblica Dominicana con i parziali di 25-19, 24-26, 25-21, 25-18. Una vittoria che porta le azzurre in testa al girone C dove sono presenti anche Olanda e Turchia. Ottima Egonu, specialmente nel terzo set quando le compagne sembravano più in difficoltà. Adesso l’appuntamento è per giovedì 1 agosto alle 17 contro i Paesi Bassi. Un altro successo blinderebbe il passaggio ai quarti di finale

OLIMPIADI 2024, IL SECONDO GIORNO LIVE