La spedizione olimpica italiana è iniziata con il viaggio del portabandiera azzurro Tamberi sull’aereo presidenziale: volo Ciampino-Parigi in compagnia di Sergio Mattarella. Non è la prima volta e non sarà l’ultima di gesti come questi. Perché il Presidente della Repubblica, nel corso dei suoi due mandati, è sempre stato vicino allo sport, costantemente e non solo in occasioni particolare e uniche. E per i nostri azzurri la figura del presidente è diventata familiare, amica, punto di riferimento vero e non costruito, artificiale, proprio perché sanno di godere di un’attenzione autentica. Per il ruolo di garante della Costituzione, e arbitro super partes, il presidente della Repubblica non ha bisogno di consenso. Non cerca attraverso gesti eclatanti qualche voto, non gli servono consensi elettorali, non ha bisogno di “foto opportunity”. Ma non c’è solo questo. C’è una naturale e innata passione in Sergio Mattarella, una capacità di mettersi al fianco e non sopra i cittadini che rappresenta. Quando visitò “PizzAut”, ristorante gestito interamente da ragazzi autistici, sforò il protocollo, si fermò con tutti, e al momento dei discorsi disse: “Sono uno di voi”. E a nessuno sembrò retorica politica, ma risultarono parole sincere, sentite e pronunciate in modo naturale.