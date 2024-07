Domenica 28 luglio sarà un altro giorno di esordi per la spedizione azzurra a Parigi. A disputare la prima gara a cinque cerchi saranno i protagonisti del nuoto italiano: in vasca ci saranno Razzetti per i 400m individuali misti, che potrebbe andare a medaglia a fine giornata, Angiolini e Pilato per i 100m rana, Ceccon e Lamberti per i 100m dorso, Meglio e Ragaini nei 200m stile libero. Nella pallanuoto il Settebello sfiderà gli Stati Uniti. Sarà anche la prima volta per l'Italvolley femminile, con le ragazze di Velasco impegnate contro la Repubblica Dominicana, e per le due coppie di beach volley Gottardi-Menegatti e Ranghieri-Carambula. Gareggeranno per la medaglia anche Berta e Teocchi in mountain bike. Esordio anche per le ginnaste D'Amato, Villa, Iorio, Andreoli ed Esposito e per le schermidrici Errigo, nostra portabandiera, Favaretto, Volpi nel fioretto e Di Veroli, Santarelli e Vismara per spada. Poi toccherà anche a Gambaro, Bonazzi e Sollazzo, tiro sportivo, Piras e Giuffrida, judo, Sorrentino e Carini, pugilato e Maggetti, Renna, Germani e Bertuzzi, vela.



Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.