L'eliminazione ai quarti di finale della gara di fioretto alle Olimpiadi di Parigi fa male, non c'è dubbio. Ma Arianna Errigo guarda avanti e, pur visibilmente commossa, sottolinea di sentirsi ancora competitiva: "Non so cosa pretendere, ora mi commuovo ma non sono triste. Non voglio esserlo. Ho 36 anni e una famiglia bellissima, sono ancora competitiva. Le Olimpiadi sono una storia a parte. Prima di questa gara mi sono detta 'sono Arianna con e senza questa medaglia’ anche se non l’avrò mai. Non sarei stata un'atleta e una persona migliore, questo mi basta".